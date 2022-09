ఆస్ట్రేలియాపై చారిత్రక విజయం సాధించిన అనంతరం జింబాబ్వే ఆటగాళ్ల సంబురాలు అంబరాన్నంటాయి. మ్యాచ్‌ అనంతరం మైదానంలో తెగ హడావుడి చేసిన ఆ జట్టు ప్లేయర్స్‌.. తిరుగు ప్రయాణంలో బస్సులో అంతకుమించిన సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకున్నారు. బస్సులో ఆటగాళ్లంతా డ్యాన్స్‌లు చేస్తూ, పాటలు పాడుతూ ఆనందంలో మునిగితేలారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆ దేశ క్రికెట్‌ బోర్డు ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేయగా, ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది. ఏమాత్రం అంచనాలు లేని జట్టు ప్రపంచ మేటి జట్టుకు షాకిస్తే ఇలాగే ఉంటదంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

కాగా, ఇవాళ ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో పసికూన జింబాబ్వే 3 వికెట్ల తేడాతో సంచలన విజయం సాధించింది. ఆస్ట్రేలియాను వారి స్వదేశంలో మట్టికరిపించడంతో జింబాబ్వే ఆటగాళ్ల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఆసీస్‌ గడ్డపై తొలి గెలుపు సాధించిన జింబాబ్వే సభ్యులు వినూత్న రీతిలో సంబురాలు చేసుకుంటూ నానా హంగామా చేశారు. 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో తొలి రెండు వన్డేల్లో గెలుపొందిన ఆసీస్‌ నామమాత్రంగా సాగిన ఆఖరి వన్డేలో టాస్‌ ఓడి ప్రత్యర్ధి ఆహ్వానం మేరకు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది.

#3rdODI | Castle Corner, see what you’ve done? But who can blame us! Thanks for the support and inspiration, home or away! @CastleCornerZW #AUSvZIM | #VisitZimbabwe pic.twitter.com/Vp6VYRWSXU

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 3, 2022