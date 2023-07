పాకిస్తాన్‌ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ మహ్మద్‌ హఫీజ్‌ టీ10 క్రికెట్‌లో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ పాక్‌ మాజీ పొట్టి ఫార్మాట్‌లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్‌ గణాంకాలు నమోదు చేశాడు. జింబాబ్వే ఆఫ్రో టీ10 లీగ్‌లో భాగంగా బులవాయో బ్రేవ్స్‌తో నిన్న (జులై 21) జరిగిన మ్యాచ్‌లో 2 ఓవర్లు బౌల్‌ చేసిన హఫీజ్‌ (జోబర్గ్‌ బఫెలోస్‌).. కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో ఓ ట్రిపుల్‌ వికెట్‌ మొయిడిన్‌ ఓవర్‌ ఉంది.

హఫీజ్‌ వేసిన 12 బంతుల్లో కేవలం ఒకే ఒక బౌండరీ ఇచ్చి 11 డాట్‌ బాల్స్‌ వేశాడు. గుర్తింపు పొందిన టీ10 క్రికెట్‌లో హాఫీజ్‌వే అత్యుత్తమ గణాంకాలు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో దాదాపు 400 మ్యాచ్‌లు ఆడిన హఫీజ్‌ 250కిపైగా వికెట్లు తీసినప్పటికీ, ఒక్కసారి కూడా 5 అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టలేకపోయాడు. టెస్ట్‌ల్లో 4/16, వన్డేల్లో 4/41, టీ20ల్లో 4/10 హఫీజ్‌ అత్యుత్తమ గణాంకాలు.

