ఐపీఎల్‌-2022లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రయాణం ముగిసింది. శుక్రవారం జరగిన క్వాలిఫయర్‌-2లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ చేతిలో ఓటమి చెంది టోర్నీ నుంచి ఆర్సీబీ నిష్క్రమించింది. ఈ సారైనా టైటిల్‌ నెగ్గుతుందని భావించిన ఆర్సీబీ అభిమానులకు మరోసారి నిరాశ తప్పలేదు. ఈ క్రమంలో ఆర్సీబీ స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి భావోద్వేగ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ సీజన్‌ అంతటా మద్దతుగా నిలిచిన మేనేజ్‌మెంట్‌కు, అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

"కొన్నిసార్లు మనం విజయం సాధిస్తాం, మరి కొన్ని సార్లు విజయం సాధించలేము. కానీ అభిమానులు మాత్రం నిరంతరం మాకు మద్దుతగా నిలిచారు. ఈ అద్భుతమైన ఫ్రాంచైజీలో బాగమైన మేనేజ్‌మెంట్, సపోర్ట్ స్టాఫ్, అభిమానుల అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. వచ్చే సీజన్‌లో మళ్లీ కలుద్దాం" అని కోహ్లి ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నాడు. ఇక ఈ ఏడాది సీజన్‌లో కోహ్లి పేలవ ఫామ్‌ను కనబరిచాడు. 16 మ్యాచ్‌లు ఆడిన కోహ్లి కేవలం 341 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.

Sometimes you win, and sometimes you don't, but the 12th Man Army, you have been fantastic, always backing us throughout our campaign. You make cricket special. The learning never stops. (1/2) pic.twitter.com/mRx4rslWFK

— Virat Kohli (@imVkohli) May 28, 2022