Virat Kohli Shares Pic With Cat in Practice Anushka Sharma Comment Goes Viral: టీమిండియా వన్డే, టెస్టు కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటాడన్న సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. కెరీర్‌, కుటుంబానికి సంబంధించిన అప్‌డేట్లు పంచుకుంటూ అతడు చేసే​ పోస్టులు అభిమానులను ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో... తాజాగా కోహ్లి షేర్‌ చేసిన ఫొటోలు, అందుకు అతడి సతీమణి, హీరోయిన్‌ అనుష్క శర్మ స్పందించిన విధానం ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.

కాగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021 టోర్నీలో పేలవ ప్రదర్శన తర్వాత ఇంటిబాట పట్టిన టీమిండియా న్యూజిలాండ్‌తో స్వదేశంలో టీ20 సిరీస్‌ ఆడిన సంగతి తెలిసిందే. హిట్‌మాన్‌ రోహిత్‌ శర్మ పూర్తిస్థాయిలో పొట్టి ఫార్మాట్‌ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత 3-0 తేడాతో కివీస్‌ను వైట్‌వాష్‌ చేసి సత్తా చాటింది. అయితే, ఈ సిరీస్‌ నేపథ్యంలో కోహ్లికి బీసీసీఐ విశ్రాంతినివ్వగా రెండో టెస్టు నుంచి అతడు అందుబాటులోకి రానున్నాడు.

ఈ క్రమంలో కాసేపు ప్రాక్టీసు​ చేసిన కోహ్లి... తన వద్దకు వచ్చిన పిల్లిని ఒళ్లో కూర్చోబెట్టుకుని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చాడు. ‘‘ప్రాక్టీసులో కూల్‌ కాట్‌.. మీకు హెలో చెబుతోంది’’ అంటూ వీటిని సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. ఇందుకు బదులుగా అనుష్క... ‘‘హెలో బిల్లీ’’ అంటూ కామెంట్‌ చేసింది. ఇక కోహ్లి సైతం.. ‘‘ఢిల్లీ నుంచి అబ్బాయి.. ముంబైకి చెందిన పిల్లి’’ అంటూ చమత్కరించాడు. ఇక నవంబరు 25 నుంచి ఇండియా- కివీస్‌ టెస్టు సిరీస్‌ ఆరంభం కానున్న సంగతి తెలిసిందే.

