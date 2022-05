Virat Kohli Is The Only Indian In Top 100 Highest Earning Athletes: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి మరో అరుదైన గుర్తింపు దక్కించుకున్నాడు. గత రెండున్నరేళ్లుగా ఫామ్‌ లేమితో సతమతమవుతూ ముప్పేట దాడిని ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ.. సంపాదనలో వరల్డ్‌ హైయెస్ట్‌ పెయిడ్‌ టాప్‌ 100 అథ్లెట్స్‌ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. స్పోర్టికో విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో విరాట్‌ ఏకైక భారతీయ అథ్లెట్‌ కావడం విశేషం. 2021-22 సంవత్సరానికి గానూ అత్యధిక రాబడి కలిగిన ప్రపంచ అథ్లెట్లలో విరాట్‌ 61 స్థానంలో నిలిచాడు. అతని ఆదాయం 33.9 మిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంది. కోహ్లి మినహా మరే ఇతర భారతీయ అథ్లెట్‌కు ఈ స్థాయిలో ఆదాయం లేదు.

