వన్డే ప్రపంచకప్‌-2023లో భాగంగా ఢిల్లీ వేదికగా భారత్‌-ఆఫ్గానిస్తాన్‌ జట్లు తలపడతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆఫ్గానిస్తాన్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 272 పరుగులు చేసింది.ఆఫ్గాన్‌ బ్యాటర్లలో కెప్టెన్‌ హష్మతుల్లా షాహిదీ(80) పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్(62) పరుగులతో రాణించాడు. భారత బౌలర్లలో జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. హార్దిక్‌ పాండ్యా రెండు, కుల్దీప్‌, శార్థూల్‌ ఠాకూర్‌ తలా వికెట్‌ సాధించారు.

విరాట్‌ కోహ్లి సీరియస్‌..

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌పై స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి సీరియస్‌ అయ్యాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్నింగ్స్ 49 ఓ‍వర్‌లో రషీద్‌ ఖాన్‌ ఔట్‌ కాగానే నవీన్ ఉల్ హక్‌ క్రీజులోకి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్‌ అందరూ కోహ్లి, కోహ్లి అని గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో నవీన్‌ తన ఎదుర్కొన్న తొలి బంతిని ఫైన్ లెగ్ వైపు ఆడాడు. తొలి పరుగు పూర్తి చేసుకున్న నవీన్‌ రెండో పరుగు కోసం పరిగెత్తాడు.

అయితే ఫైన్‌ లెగ్‌లో ఉన్న కోహ్లి అద్బుతంగా ఫీల్డింగ్‌ చేసి వికెట్‌ కీపర్‌ రాహుల్‌ వైపు త్రో చేశాడు. రాహుల్‌ బంతిని సరిగ్గా అందుకోవడంలో విఫలమయ్యాడు. దీంతో విరాట్‌ కోహ్లి ఒక్కసారిగా రాహుల్‌ వైపు చూస్తూ కోపంతో ఊగిపోయాడు. ఒక వేళ రాహుల్‌ బంతిని సరిగ్గా పట్టి స్టంప్స్‌ను పడగొట్టి నవీన్‌ రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఐపీఎల్‌-2023 సందర్భంగా కోహ్లి,నవీన్‌ ఉల్‌- హక్‌ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

Naveen ul Haq comes to bat and Entire packed Delhi crowddd goess KOHLIII KOHLIII....

Insaneeee🔥 pic.twitter.com/SW3eyQgtXA

— Pranjal (@Pranjal_one8) October 11, 2023