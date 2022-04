ఐపీఎల్‌-2022లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ఓపెన‌ర్ రుత్‌రాజ్ గైక్వాడ్ ఎట్ట‌కేల‌కు ఫామ్‌లోకి వ‌చ్చాడు. ఆదివారం(ఏప్రిల్ 17) గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అద్భుత‌మైన అర్ధ సెంచ‌రీ సాధించి సీఎస్‌కే భారీ స్కోర్ చేయ‌డంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 48 బంతుల్లో 73 ప‌రుగులు గైక్వాడ్ సాధించాడు. అత‌డి ఇన్నింగ్స్‌లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి.

ఈ క్ర‌మంలో రుత్‌రాజ్ గైక్వాడ్‌పై ట్విట‌ర్‌లో ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. "వెల్‌క‌మ్ బ్యాక్ రుత్‌రాజ్, అద్భుత‌మైన ఇన్నింగ్స్ ఆడావు" అని ఓ యూజ‌ర్ రాసుకొచ్చాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. చెన్నైసూప‌ర్ కింగ్స్‌పై మూడు వికెట్ల తేడాతో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ విజ‌యం సాధించింది. ఇక ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 6 మ్యాచ్‌లు ఆడిన సీఎస్‌కే ఒకే ఒక విజ‌యం సాధించి పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది.

Welcome back among runs, Ruturaj Gaikwad. Important 50 for the youngster.#IPL2022 #GTvCSK

