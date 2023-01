ICC Womens Emerging Cricketer Of The Year 2022: భారత స్టార్‌ మహిళా క్రికెటర్‌ రేణుకా సింగ్‌ ఠాకూర్‌కు ఐసీసీ అత్యున్నత పురస్కారం లభించింది. గత కొంతకాలంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అదరగొడుతున్న ఈ సిమ్లా (హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌) అమ్మాయి.. ఐసీసీ వుమెన్స్‌ ఎమర్జింగ్‌ క్రికెటర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌ 2022 అవార్డుకు ఎంపికైంది. ఈ విషయాన్ని ఐసీసీ వరల్డ్‌ గవర్నింగ్‌ బాడీ ఇవాళ (జనవరి 25) ప్రకటించింది.

26 ఏళ్ల రైట్‌ ఆర్మ్‌ మీడియం పేస్‌ బౌలర్‌ అయిన రేణుకా.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి రెండేళ్లకే ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు గెలుచుకుంది. రేసులో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన డార్సీ బ్రౌన్, ఇంగ్లండ్ ప్లేయర్‌ అలైస్ క్యాప్సీ, సహచర క్రికెటర్ యష్తిక భాటియా పోటీపడినప్పటికీ.. రేణుకానే ఈ అవార్డు వరించింది.

Impressing everybody with her magnificent displays of seam and swing bowling, the ICC Emerging Women's Cricketer of the Year had a great 2022 👌#ICCAwards2022

— ICC (@ICC) January 25, 2023