Rohit Sharma: టీమిండియా అభిమానులకు శుభవార్త. ఇటీవల కోవిడ్‌ బారిన పడిన భారత కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ కోలుకున్నాడని తెలుస్తోంది. కోవిడ్‌ నిర్ధారణ అయ్యే సమయానికి స్వల్ప లక్షణాలతో బాధపడుతున్న రోహిత్‌.. తాజాగా పూర్తిగా కోలుకున్నాడని సమాచారం. ఇవాళ (జూన్‌ 28) సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఓ ఫోటో ఈ వార్తకు బలం చేకూరుస్తుంది.

A thumbs up from Rohit Sharma in his latest Instagram story. pic.twitter.com/ZAILwMR0gj

రోహిత్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీలో స్వయంగా షేర్‌ చేసిన ఈ ఫోటో చూసి టీమిండియా అభిమానులు తెగ సంబురపడిపోతున్నారు. రోహిత్‌ ఈ ఫోటోలో థమ్స్‌ అప్‌ చెబుతూ నవ్వుతూ కనిపించడంతో అతడు కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నాడని, ఇంగ్లండ్‌తో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ సమయానికి తప్పక అందుబాటులో ఉంటాడని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచారంపై బీసీసీఐ లేదా రోహిత్‌ శర్మ స్పందించాల్సి ఉంది.

This makes me feel like he's going to play the test match. @ImRo45 🔥 pic.twitter.com/Jsk5LdR680

— ANSHUMAN🚩 (@AvengerReturns) June 27, 2022