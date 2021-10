Quinton De Kock Awkward Dismissal.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా ఓపెనర్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌ను దురదృష్టం వెంటాడింది. హాజిల్‌వుడ్‌ బౌలింగ్‌లో ఇన్నింగ్స్‌ 4వ ఓవర్‌ తొలి బంతిని డికాక్‌ డిఫెన్స్‌ చేయబోయి మిస్‌ అయ్యాడు. అయితే బంతి అతని ప్యాడ్స్‌కు తాకి క్రీజు మీద పడింది. దీంతో డికాక్‌ పరుగుకు యత్నించాడు. అయితే బంతి అనూహ్యంగా వెనక్కి వెళ్లి స్టంప్స్‌ను గిరాటేసింది. దీంతో డికాక్‌ అవుట్‌గా వెనుదిరిగాల్సి వచ్చింది.

ఇక్కడ దురదృష్టమేమిటంటే డికాక్‌ అక్కడే ఉండి కూడా బంతిని అడ్డుకోలేకపోయాడు. తాను ఔటయ్యాననే బాధతో నిరాశగా క్రీజులోనే కాసేపు నిల్చొని పెవిలియన్‌ చేరాడు. ఇక మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా తడబడుతుంది. 6 ఓవర్లు ముగిసేసరికి మూడు వికెట్ల నష్టానికి 29 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.

Calamity for South Africa as de Kock plays it onto his stumps via @t20worldcup https://t.co/v75y5QkujC

