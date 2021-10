Glenn Maxwell Clean Bowled Trying For Switch Hit Shot.. ఆసీస్‌ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ స్విచ్‌హిట్‌ షాట్లకు పెట్టింది పేరు. కానీ ప్రతీసారి స్విచ్‌' హిట్‌' అవుతుందనుకుంటే పొరపాటే . తాజాగా టి20 ప్రపంచకప్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మ్యాక్సీ సౌతాఫ్రికా బౌలర్‌ తబ్రెయిజ్‌ షంసీ బౌలింగ్‌లో స్విచ్‌హిట్‌కు ప్రయత్నించి చేతులు కాల్చుకున్నాడు. ఇన్నింగ్స్‌ 15వ ఓవర్‌ రెండో బంతిని మ్యాక్స్‌వెల్‌ స్విచ్‌ హిట్‌ ఆడే ప్రయత్నంలో క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా మ్యాక్సీ ఔటైన తీరుపై నెటిజన్లు వినూత్న రీతిలో స్పందించారు. '' అసలే అక్కడ నెంబర్‌ వన్‌ బౌలర్‌ అక్కడ.. అతని బౌలింగ్‌లో స్విచ్‌హిట్‌కు ప్రయత్నిస్తే ఇలాగే అవుతుంది'' అంటూ కామెంట్‌ చేశారు.

ఇక దక్షిణాఫ్రికాపై ఆస్ట్రేలియా 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం అందుకొని భోణి కొట్టింది. 119 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆసీస్‌ 19.4 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి చేధించింది. ఆఖరి ఓవర్‌లో 8 పరుగులు అవసరమైన దశలో మార్కస్‌ స్టోయినిస్‌(24 నాటౌట్‌), మాథ్యూ వేడ్‌(15 నాటౌట్‌) ఆసీస్‌ను గెలిపించారు. అంతకముందు స్టీవ్‌ స్మిత్‌ 35 పరుగులు పరుగులతో రాణించాడు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో నోర్ట్జే 2, షంసీ, కగిసో రబడ, కేశవ్‌ మహరాజ్‌ తలా ఒక వికెట్‌ తీశారు.

Shamsi takes off in celebration after dismissing Maxwell via @t20worldcup https://t.co/7CXHLUdUQ8

— varun seggari (@SeggariVarun) October 23, 2021