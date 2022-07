Asia Cup 2022: నాలుగేళ్లుగా క్రికెట్‌ అభిమానులను ఎప్పుడెప్పుడా అని ఊరిస్తున్న ఆసియా కప్‌కు ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. యూఏఈ వేదికగా ఆగస్ట్‌ 27 నుంచి ఈ మెగా టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. మొత్తం 6 జట్లు పాల్గొనే ఈ టోర్నీలో భారత్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, అఫ్ఘనిస్తాన్ జట్లు ఇదివరకే అర్హత సాధించగా.. ఆరో బెర్త్‌ కోసం హాంకాంగ్, సింగపూర్, కువైట్, యూఏఈలు క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్‌లో తలపడనున్నాయి.

