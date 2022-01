లెజెండ్స్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌ 2022 ఆఖరి అంకానికి చేరింది. శనివారం రాత్రి వరల్డ్‌ జెయింట్స్‌, ఆసియా లయన్స్‌ మధ్య ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. ఇరుజట్లు సూపర్‌స్టార్‌ ఆటగాళ్లతో నిండిఉండడంతో రెండు ఫెవరెట్‌గానే కనిపిస్తున్నాయి. అయితే మ్యాచ్‌ మొదలవడానికి ముందు రెండు జట్లలోని ఇద్దరు ఐకానిక్‌ ప్లేయర్స్‌ ఒకరిపై ఒకరు కత్తులు దూసుకున్నారు.

వారిలో ఒకరు ఆసియా లయన్స్‌ తరపున ఆడుతున్న షోయబ్‌ అక్తర్‌.. రెండో ఆటగాడు వరల్డ్‌ జెయింట్స్‌ ప్లేయర్‌ బ్రెట్‌ లీ. విషయంలోకి వెళితే.. ఫైనల్‌ గెలిచిన తర్వాత అందించే ట్రోఫీని వీడియోలో షేర్‌ చేస్తూ.. అక్తర్‌ను టాగ్‌ చేస్తూ... నేను రెడీగా ఉన్నా.. బ్లాక్‌బాస్టర్‌ పోరుకు నువ్వు రెడీయే నా అక్తర్‌ అంటూ పేర్కొన్నాడు. దీనికి బదులుగా రావల్పిండి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వినూత్న రీతిలో స్పందించాడు. పుట్టుకతోనే నేను రెడీగా ఉన్నా అంటూ లీకి దిమ్మతిరిగే సమాధానమిచ్చాడు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Only a few hours away from the final #legendsleaguecricket 🏆

I hope your ready @shoaib100mph 🏏👑 pic.twitter.com/IktKuMtfSZ

— Brett Lee (@BrettLee_58) January 29, 2022