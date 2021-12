హైదరాబాదీ పేస్‌​ గన్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌పై దిగ్గజ క్రికెటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అతన్ని చూసిన ప్రతిసారి ఏదో కొత్తదనం కనిపిస్తుందంటూ ఆకాశానికెత్తాడు. కెప్టెన్‌ ఎప్పుడు అడిగినా లోడెడ్‌ గన్‌లా నిప్పులు చెరిగేందుకు రెడీగా ఉంటాడని కితాబునిచ్చాడు. తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సచిన్‌ మాట్లాడుతూ..

Thank you @sachin_rt sir for this . It is a huge motivation for me coming from you .. I will always do my best for my country .stay well sir https://t.co/3qJrCBkwxm

— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) December 22, 2021