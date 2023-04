RCB VS RR:సెంచరీ కొట్టిన బౌల్ట్‌

బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 23, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు) జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ ఓ అరుదైన మైల్‌స్టోన్‌ను అధిగమించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో బౌల్ట్‌.. కోహ్లి వికెట్‌ పడగొట్టడంతో ఐపీఎల్‌లో 100 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. కెరీర్‌లో 100 వికెట్‌ కోహ్లిది కావడం, అది కూడా కోహ్లిని గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ చేయడం బౌల్ట్‌కు చిరకాలం​ గుర్తుండిపోతుంది.ఐపీఎల్‌లో మొత్తం 84 మ్యాచ్‌లు ఆడిన బౌల్ట్‌.. 101 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

