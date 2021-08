నాటింగ్‌హామ్: రాహుల్ ద్రవిడ్ కొద్దిసేపు కన్నడ టీచర్‌గా మారారు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్‌తో టీమిండియా టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో తలపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సీరీస్‌ నేపథ్యంలో బ్రిటీష్ హై కమిషనర్ అలెక్స్ ఎల్లీస్కు రాహుల్ ద్రవిడ్ కన్నడ నేర్పిస్తున్నాడు. దీనికి సంభందించిన వీడియోను అలెక్స్ ఎల్లీస్ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఈ వీడియోలో ద్రవిడ్ కన్నడ నేర్పిస్తుండగా.. వేగంగా పరిగెత్తూ అనే పదాన్ని కన్నడలో బేగా ఓడి అని చెప్పాలని రాహుల్ ద్రవిడ్ చేప్పడం విశేషం.

ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియోలో వైరల్‌ అవుతుంది. కాగా శ్రీలంక పర్యటనలో రాహుల్ ద్రవిడ్ కోచ్ గా వ్యవహరించిన విషయం తెలిసిందే. శ్రీలంకతో జరిగిన 50 ఓవర్ల సీరిస్‌ను భారత్‌ కైవసం చేసుకోగా, టీ20 సిరీస్‌ను శ్రీలంక సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఈ పర్యటనలో రాహుల్ ద్రవిడ్ కోచ్ గా తన బాధ్యతలను పూర్తిగా నిర్వర్తించారు.

Cricket expressions in Indian languages part 2.

Today, we’re down south in Bengaluru.

What better teacher than ‘The Coach’ #RahulDravid, who taught taught me this in #Kannada ಕನ್ನಡ 👇 pic.twitter.com/tDCtHOcIwa

— Alex Ellis (@AlexWEllis) August 7, 2021