ఆసియా కప్‌ 2023-24 (వన్డే ఫార్మాట్‌) సంవత్సరాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌తో పాటు ఆసియా వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న అన్ని​ క్రికెట్ సిరీస్‌లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఏసీసీ) అధ్యక్షుడు జై షా నిన్న (జనవరి 5) విడుదల చేశారు. ఈ షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఆసియా కప్‌లో వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు భారత్‌, పాక్‌లు ఒకే గ్రూప్‌లో తలపడపడాల్సి ఉంది.

Thank you @JayShah for unilaterally presenting @ACCMedia1 structure & calendars 2023-24 especially relating to Asia Cup 2023 for which 🇵🇰 is the event host. While you are at it, you might as well present structure & calendar of our PSL 2023! A swift response will be appreciated. https://t.co/UdW2GekAfR

— Najam Sethi (@najamsethi) January 5, 2023