Pakistan Vs Australia ODI Series 2022- లాహోర్‌: పాకిస్తాన్‌తో మంగళవారం జరిగిన తొలి వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా జట్టు 88 పరుగుల తేడాతో గెలిచి మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 1–0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 313 పరుగులు సాధించింది.

On a roll. Wasim falls to Zampa. #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/Pe0mCY3vAR

ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (72 బంతుల్లో 101; 12 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) మెరుపు శతకం... బెన్‌ మెక్‌డెర్మట్‌ (55; 4 ఫోర్లు) అర్ధ సెంచరీ చేశారు. అనంతరం పాకిస్తాన్‌ 45.2 ఓవర్లలో 225 పరుగులకు ఆలౌటై ఓడిపోయింది. ఇమామ్‌ ఉల్‌ హఖ్‌ (103; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), బాబర్‌ ఆజమ్‌ (57; 6 ఫోర్లు) మినహా మిగతావారు విఫలమయ్యారు.

The visitors continue their winning streak in Lahore.#BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/0JkSX2tL4O

