Pakistan Vs Australia ODI Series 2022- లాహోర్‌: పాకిస్తాన్‌ జట్టు తమ వన్డే చరిత్రలో అతి పెద్ద లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. గురువారం ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన రెండో వన్డేలో పాక్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ముందుగా ఆసీస్‌ 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 348 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. బెన్‌ మెక్‌డెర్మట్‌ (108 బంతుల్లో 104; 10 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) సెంచరీ సాధించగా...ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (70 బంతుల్లో 89; 6 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు), మార్నస్‌ లబ్‌షేన్‌ (49 బంతుల్లో 59; 5 ఫోర్లు) కీలక ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు.

షాహిన్‌ అఫ్రిది 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం పాక్‌ 49 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 352 పరుగులు చేసి విజయాన్నందుకుంది. కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ (83 బంతుల్లో 114; 11 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), ఇమామ్‌ ఉల్‌ హఖ్‌ (97 బంతుల్లో 106; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) శతకాలతో చెలరేగగా, ఫఖర్‌ జమాన్‌ (64 బంతుల్లో 67; 7 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీ చేశాడు. తాజా ఫలితంతో సిరీస్‌ 1–1తో సమం కాగా, చివరి వన్డే శనివారం జరుగుతుంది.

Pakistan pulled off a record chase and gave fans plenty of moments to celebrate while they were at it! #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/9zoCbKFWw6

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 31, 2022