 ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ సింగిల్స్ ఫైన‌ల్‌.. ఎవ‌రు గెలిచినా చ‌రిత్రే | Australian Open 2026 Mens Final, Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz Set For Historic Showdown, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ సింగిల్స్ ఫైన‌ల్‌.. ఎవ‌రు గెలిచినా చ‌రిత్రే

Feb 1 2026 10:23 AM | Updated on Feb 1 2026 11:29 AM

Novak Djokovic Vs Carlos Alcaraz Australian Open Final

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌-2026లో ర‌స‌వ‌త్త‌ర పోరుకు రంగం సిద్ద‌మైంది. ఆదివారం మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్ లేవర్ ఎరీనాలో జ‌ర‌గ‌నున్న మెన్స్ సింగిల్స్ ఫైన‌ల్‌లో సెర్బియా స్టార్‌ నొవాక్ జొకోవిచ్, టాప్‌సీడ్‌ కార్లోస్ అల్కరాజ్ అమీతుమీ తెల్చుకోనున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎవ‌రు గెలిచినా చ‌రిత్రే అవుతుంది. ఈ తుది పోరులో జొకోవిచ్ గెలిస్తే తన 25వ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్‌ను సాధిస్తాడు.

త‌ద్వారా జోకోవిచ్‌ టెన్నిస్ చరిత్రలో అత్యధిక గ్రాండ్ స్లామ్స్ గెలిచిన ప్లేయర్‌గా మార్గరెట్ కోర్ట్ (24 టైటిల్స్)ను అధిగ‌మిస్తాడు. అదేవిధంగా అత‌డికి ఇది 11వ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ అవుతుంది. మ‌రోవైపు  22 ఏళ్ల అల్కరాజ్ ఈ టైటిల్‌ను కైవ‌సం చేసుకుంటే, టెన్నిస్ చరిత్రలో నాలుగు వేర్వేరు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ గెలిచిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టిస్తాడు.

ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు వీరిద్ద‌రూ  9 సార్లు తలపడగా, జొకోవిచ్ 5-4తో స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు. అయితే గ్రాండ్ స్లామ్ ఫైనల్స్‌లో అల్కరాజ్ 2-0తో (రెండు సార్లు వింబుల్డన్‌లో) జొకోవిచ్‌పై పైచేయి సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్ భార‌త కాల‌మానం ప్ర‌కారం మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అంకెల్లో ఆర్థికం.. చీరల్లో సంప్రదాయం (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 01-08)
photo 3

ఒక్కచోట చేరిన బిగ్‌బాస్‌ సెలబ్రిటీలు.. కాకపోతే! (ఫొటోలు)
photo 4

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో సంద‌డి చేసిన సానియా మీర్జా (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
High Court Advocate Sensational Comments On Ambati Rambabu Arrest 1
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు అంబటి లాయర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 01 February 2026 2
Video_icon

ఎప్పుడు గుండెపోటు వస్తుందో ముందే చెప్పే AI డాక్టర్
MLA Galla Madhavi Husband Conspiracy Exposed On Ambati Rambabu 3
Video_icon

గల్లా మాధవి భర్త అంబటి హత్యకు కుట్ర! బయటపడ్డ వీడియో
Watch Live Nirmala Sitharaman Presents Budget 2026 4
Video_icon

Watch Live: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు
YSRCP Leader Warning To Guntur TDP MLA Galla Madhavi 5
Video_icon

గాజులు తొడుక్కొని లేము.. రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తాం.. ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవికి వార్నింగ్

Advertisement
 