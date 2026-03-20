 అదరగొట్టిన ఓపెనర్‌.. కివీస్‌ ఘన విజయం | New Zeland Won 8 Wickets Vs South Africa 3rd T20 Leads T20 Series | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

NZ Vs SA: అదరగొట్టిన ఓపెనర్‌.. కివీస్‌ ఘన విజయం

Mar 20 2026 3:34 PM | Updated on Mar 20 2026 3:51 PM

New Zeland Won 8 Wickets Vs South Africa 3rd T20 Leads T20 Series

సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 137 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కివీస్‌ జట్టు 16.2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి టార్గెట్‌ను అందుకుంది. ఓపెనర్‌ టామ్‌ లాథమ్‌ (55 బంతుల్లో 63 నాటౌట్‌; 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) యాంకర్‌ రోల్‌ పోషించాడు. మరో ఓపెనర్‌ డెవాన్‌ కాన్వే (39) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. 

అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 136 పరుగులు చేసింది. ప్రొటీస్‌ బ్యాటర్లలో టెయిలెండర్‌ కొబాని మొకినా (26 నాటౌట్‌) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా, జార్జ్‌ లిండే (23) పర్వాలేదనిపించాడు. అయితే సౌతాఫ్రికా టాపార్డర్‌, మిడిలార్డర్‌ పూర్తిగా విఫలం కావడంతో సఫారీలు సాధారణ స్కోరుకే పరిమితమయ్యారు. కివీస్‌ బౌలర్లలో కైల్‌ జేమీసన్‌, మిచెల్‌ సాంట్నర్‌, బెన్‌ సియర్స్‌ తలా 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. 

అయితే తొలి రెండు టీ20 మ్యాచ్‌లతో పోలిస్తే ఈ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ ఛేదనలో స్పష్టమైన ఆధిపత్యం కనబరిచింది. కాన్వే, టామ్‌ లాథమ్‌లు తొలి వికెట్‌కు 96 పరుగులు జోడించి గట్టి పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత కాన్వే ఔటైనా లాథమ్‌ చివరి వరకు నిలిచి జట్టుకు స్పష్టమైన విజయాన్ని అందించాడు. పొదుపుగా బౌలింగ్‌ చేసిన లోకీ ఫెర్గూసన్‌ను ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌’ అవార్డు వరించింది.

ఈ మ్యాచ్‌ విజయంతో న్యూజిలాండ్‌ ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో 2-1తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇరుజట్ల మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్‌ ఆదివారం జరగనుంది.

చదవండి: IPL 2026: బోల్తా కొట్టిన విరాట్‌ కోహ్లీ!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డైరెక్టర్‌గా ‘జబర్దస్త్’ కమెడియన్‌..‘కామాఖ్య’ టీజర్‌ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వేలాది భక్తుల మధ్య కైరుప్పల పిడకల సంబరం (ఫొటోలు)
photo 3

వాళ్లు అప్పుడు నాకు సూపర్‌స్టార్స్‌.. ఇప్పుడు నేను (ఫొటోలు)
photo 4

గద్దర్ అవార్డ్ వేడుక కోసం అక్కినేని కోడలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

మంచు విష్ణు కూతుళ్లని చూశారా? ఎంత పెద్దోళ్లయిపోయారో! (ఫొటోలు)

Video

View all
MBBS Student Dies After Family Dispute Over Pet Cat 1
Video_icon

పెంపుడు పిల్లి కోసం MBBS విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

Manbro Industries Multibagger Returns 2
Video_icon

లక్ష పెడితే ₹58 లక్షలు.. మ్యాన్ బ్రో ఇండస్ట్రీస్ షేర్ సంచలనం
Ram Charans Peddi Movie Postponed Again 3
Video_icon

పెద్ది మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్.. ఏప్రిల్ 30 రిలీజ్ లేనట్టే..!
New Twist In Moinabad Farm House Drugs Case 4
Video_icon

మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో కీలక మలుపు
Youtuber Vaishnavi Brother Emotional Video 5
Video_icon

యూట్యూబర్ వైష్ణవి మృతిని జీర్ణించుకోలేని సోదరులు
Advertisement
 