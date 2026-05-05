 కోనసీమ జిల్లా : అరటి తోటల మధ్య అందమైన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Devotional : Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam HD Photos | Sakshi
కోనసీమ జిల్లా : అరటి తోటల మధ్య అందమైన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

May 5 2026 10:37 AM | Updated on May 5 2026 10:46 AM

ఆంధ్రప్రదేశ్, కోనసీమ జిల్లా, ముక్కామలలో ఉన్న శ్రీ మానసా దేవి పీఠం అత్యంత అరుదైన మరియు పురాతన క్షేత్రం.

సర్పాల దేవతగా కొలిచే మానసా దేవి ఇక్కడ కొలువై ఉండటం, ముఖ్యంగా నాగదోషం, రాహు-కేతు దోష నివారణకు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు.

అరుదైన క్షేత్రం: భారతదేశంలో చాలా అరుదుగా మానసాదేవి ఆలయాలు ఉన్నాయి, వాటిలో ముక్కామల ప్రధానమైనది.

ప్రత్యేకత: ఈ క్షేత్రంలో మార్టేరు శ్రీధర స్వామి స్థాపించిన కన్యకాపరమేశ్వరీ శక్తిపీఠం ఉంది, దీనిలోనే మానసదేవి కొలువై ఉంది.

దోష నివారణ: నాగదోషం, రాహు కేతు దోషాలతో బాధపడే భక్తులు ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని తణుకు పట్టణానికి సమీపంలో ఈ క్షేత్రం ఉంది.

ఈ క్షేత్రంలో నిత్యం విశేష పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.

సర్పాల వల్ల కలిగే భయాన్ని పోగొట్టి, సకల శుభాలు కలిగించే అమ్మవారిగా మానసా దేవిని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

మనసాదేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడానికి వెళ్లంటే.. తణుకు నుండి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. తణుకు నుంచి 10 కిమి దూరం లో కొలువై ఉంది.

