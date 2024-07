టీమిండియా 2024 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ గెలవడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ సూపర్‌ మ్యాన్‌ క్యాచ్‌ ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారింది. హార్దిక్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో డేవిడ్‌ మిల్లర్‌ కొట్టిన షాట్‌ను స్కై బౌండరీ లైన్‌ వద్ద అద్భుతమైన విన్యాసం చేసి క్యాచ్‌గా మలిచాడు. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరలైంది. స్కై సూపర్‌ మ్యాన్‌లా క్యాచ్‌ పట్టాడని అభిమానులు కొనియాడారు.

అయితే స్కై పట్టిన ఈ క్యాచ్‌ క్యాచ్‌ కాదు సిక్సర్‌ అని కొందరు సౌతాఫ్రికా అభిమానులు అంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో నిన్నటి నుంచి సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ వీడియోలో స్కై క్యాచ్‌ పట్టుకునే క్రమంలో అతని కాలు బౌండరీ లైన్‌ను తాకినట్లు కనిపిస్తుంది.

This certainly deserved more than one look, just saying. Boundary rope looks like it clearly moves. 🤷 pic.twitter.com/ulWyT5IJxy

— Ben Curtis 🇿🇦 (@BenCurtis22) June 29, 2024