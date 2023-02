నాగ్‌పూర్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ 450 వికెట్ల మైలురాయిని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆసీస్ వికెట్ కీపర్ అలెక్స్ క్యారీ ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేయడం ద్వారా టెస్టులలో అతి తక్కువ మ్యాచ్‌ల్లో (89 మ్యాచ్‌లు) 450 వికెట్లు తీసిన బౌలర్ గా నిలిచాడు. అయితే అశ్విన్‌తో పాటు టీమిండియా పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ కూడా ఒక రికార్డు అందుకున్నాడు.

అదేంటంటే.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి షమీ 400 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆసీస్‌తో తొలి టెస్టులో డేవిడ్‌ వార్నర్‌ను ఔట్‌ చేయడం ద్వారా షమీ 400వ వికెట్‌ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. తద్వారా టీమిండియా తరపున అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి 400 ప్లస్ వికెట్లు సాధించిన భారత బౌలర్లలో చోటు సాధించాడు.

ఈ జాబితాలో షమీ 9వ స్థానంలో నిలిచాడు. అయితే భారత పేసర్ల విషయంలో చూస్తే మాత్రం షమీ.. కపిల్ దేవ్, జహీర్ ఖాన్, శ్రీనాథ్, ఇషాంత్ ల తర్వాత ఐదో స్థానంలో ఉన్నాడు. మిగతా వాళ్లంతా స్పిన్నర్లు. షమీ ఇప్పటివరకు తన అంతర్జాతీయ కెరీర్ లో 61 టెస్టులు ఆడి 217 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 87 వన్డేలలో 159 వికెట్లు, 23 టీ20లలో 24 వికెట్లు తీశాడు.

► అనిల్ కుంబ్లే - 953 వికెట్లు

► హర్భజన్ సింగ్ - 707

► కపిల్ దేవ్ - 687

► ఆర్. అశ్విన్ - 672

► జహీర్ ఖాన్ - 597

► జవగల్ శ్రీనాథ్ - 551

► రవీంద్ర జడేజా - 482

► ఇషాంత్ శర్మ - 434

► మహ్మద్ షమీ - 400 వికెట్లు

'జబ్బలు చరుచుకున్నారు.. ఇప్పుడేమైంది'

A fine start to the Border-Gavaskar Trophy. There is no better feeling than bowling with the shiny red ball and helping my team. Long way to go! Thank you for you support. #mdshami11 #mdshami #india #cricket #teamindia pic.twitter.com/28GxdcDT03

— Mohammad Shami (@MdShami11) February 9, 2023