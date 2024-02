బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో (బీపీఎల్‌) కొమిల్లా విక్టోరియన్స్‌ ఆటగాడు, ఇంగ్లండ్‌ ప్లేయర్‌ మొయిన్‌ అలీ ఆల్‌రౌండ్‌ షోతో ఇరగదీశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత మెరుపు అర్ధశతకంతో విరుచుకుపడిన మొయిన్‌ (24 బంతుల్లో 53 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు).. ఆతర్వాత హ్యాట్రిక్‌ సహా నాలుగు వికెట్లు (3.3-0-23-4) తీసి విక్టోరియన్స్‌ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు.

మొయిన్‌తో పాటు సహచర ఆటగాడు విల్‌ జాక్స్‌ (53 బంతుల్లో 108 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లు) సునామీ శతకంతో వీరంగం సృష్టించడంతో విక్టోరియన్స్‌ 73 పరుగుల తేడాతో చట్టోగ్రామ్‌ ఛాలెంజర్స్‌పై విజయం సాధించింది. బంగ్లా ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో మొయిన్‌ సాధించిన హ్యాట్రిక్‌ ఎనిమిదవది. మొయిన్‌ హ్యాట్రిక్‌ వికెట్లతో మ్యాచ్‌కు ముగించాడు.

Moeen Ali scored a fifty and took a hat-trick in the BPL match. 🤯pic.twitter.com/yIGVsgU9Lh

