ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన కీలక సమరంలో ఓడి, ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరే అవకాశాన్ని చేజేతులా జారవిడుచుకున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై టీమిండియా మాజీ కోచ్‌ రవిశాస్త్రి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డాడు. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ పంత్‌ ఉదాసీనంగా వ్యవహరించి ముంబైని దగ్గరుండి మరీ గెలిపించాడని ధ్వజమెత్తాడు. టిమ్‌ డేవిడ్‌ డీఆర్‌ఎస్‌ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన పంత్‌.. ఆర్సీబీకి (ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరేందుకు)పరోక్షంగా సహకరించాడని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

Dehli Capital didn't review this against mighty Tim David and that could have cost them the play-off spot, oh dear! #MIvDC #DCvMI #IPL2022 pic.twitter.com/zv1Cu5Os2M

— Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) May 21, 2022