మాంచెస్టర్‌ : ఇంగ్లండ్‌ సీనియర్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ టెస్టుల్లో 500వ వికెట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మాంచెస్టర్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో మంగళవారం ఐదో రోజు ఆటలో భాగంగా క్రెయిగ్‌ బ్రాత్‌వైట్‌ను ఔట్‌ చేసి ఈ ఘనతను సాధించాడు. కాగా క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో 500 వికెట్లు తీసిన 7వ బౌలర్‌గా నిలవడంతో పాటు ఈ రికార్డును సాధించిన ఫాస్ట్‌ బౌలర్లలో నాలుగో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అంతకుముందు జేమ్స్‌ అండర్సన్‌(589), గ్లెన్‌ మెక్‌గ్రాత్‌ (563), కౌట్నీ వాల్ష్‌( 519) వరుసగా ఉన్నారు. కాగా ఇప్పటివరకు ఇంగ్లండ్‌ తరపున 140 టెస్టుల్లో 500 వికెట్లు తీసిన రెండో ఆటగాడిగా బ్రాడ్‌ నిలిచాడు. కాగా ఈ ఘనత సాధించిన ఇంగ్లీష్‌ మొదటి బౌలర్‌గా జేమ్స్‌ అండర్సన్‌ నిలిచాడు. (ఆల్‌టైమ్‌ గ్రేట్‌లలో వారు కూడా..)

అంతేగాక టెస్టుల్లో 500 వికెట్లు తీసిన ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఒకే జట్టులో ఒకే మ్యాచ్‌లో ఉండడం విశేషం. అంతేగాక యాదృశ్చికంగా జేమ్స్‌ అండర్సన్‌ 500వ వికెట్‌, బ్రాడ్‌ 500వ వికెట్‌గా విండీస్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ క్రెయిగ్‌ బ్రాత్‌వైట్‌ లభించడం మరో విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక బౌలర్‌ తన మైల్‌స్టోన్‌ వికెట్‌ను సాధించడంలో బ్రాత్‌వైట్‌ మూడు సార్లు బలయ్యాడు. లార్డ్స్‌ వేదికగా 2017లో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో అండర్సన్‌(500 వ) వికెట్‌, అదే ఏడాది సెడాన్‌పార్క్‌లో కివీస్‌తో జరిగిన టెస్టులో ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌( 200వ) వికెట్‌తో పాటు తాజాగా బ్రాడ్‌ తన 500వ వికెట్‌ మైలురాయిని బ్రాత్‌వైట్‌ను ఔట్‌ చేసి సాధించడం విశేషం. కాగా టెస్టుల్లో బౌలర్లు మైల్‌స్టోన్‌ అందుకోవడంలో అంతకుముందు దక్షిణాఫ్రికా మాజీ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ జాక్‌ కలిస్‌ ఐదుసార్లు ఔటయ్యాడు. వారిలో వరుసగా అండర్సన్‌( 100వ), ఆండీ కాడిక్‌(100వ), షేన్‌ వార్న్‌ (300వ), జహీర్‌ ఖాన్‌(300వ), వాల్ష్‌( 500వ) కలిస్‌ను ఔట్‌ చేసి మైలురాళ్లను సాధించారు. ఈ సందర్భంగా ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు(ఈసీబీ) ట్విటర్‌ వేదికగా బ్రాడ్‌ను ప్రశంసిస్తూ ఒక వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ ఘనత సాధించిన వారిలో బ్రాడ్‌ ఉండడం మాకు గర్వంగా ఉంది అంటూ క్యాప్షన్‌ జత చేసింది.

('న‌న్ను ఎందుకు ప‌క్క‌న‌బెట్టారో అర్థం కాలేదు')

