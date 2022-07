Virat Kohli-Babar Azam: ఫామ్‌ కోల్పోయి నానా తంటాలు పడుతున్న టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి విమర్శలతో పాటు సానూభూతి సందేశాలు సైతం వెల్లువెత్తుతున్నాయి. విరాట్‌కు మద్దతుగా నిలబడిన ప్రముఖుల్లో టీమిండియా సారధి రోహిత్‌ శర్మ, పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ ఉన్నారు. కోహ్లిని టార్గెట్‌ చేస్తున్న వారికి హిట్‌మ్యాన్‌ తనదైన శైలిలో కౌంటిస్తుండగా, పాక్‌ కెప్టెన్‌.. ఫామ్‌ కోల్పోయిన తన ఆరాధ్య క్రికెటర్‌లో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.

Thank you. Keep shining and rising. Wish you all the best 👏

— Virat Kohli (@imVkohli) July 16, 2022