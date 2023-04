గుజరాత్‌ బౌలర్‌ యశ్‌ దయాల్‌ బౌలింగ్‌ కేకేఆర్‌ బ్యాటర్‌ రింకూ సింగ్‌ ఆఖరి 5 బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచి తన జట్టుకు అపురూప విజయాన్ని అందించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఉదంతం జరిగిన మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి. ఆతర్వాత మరో రెండు మ్యాచ్‌లు కూడా ఓ రేంజ్‌లో సాగాయి. రింకూ సింగ్‌-యశ్‌ దయాల్‌ ఉదంతాన్ని దాదాపుగా అందరూ మరిచిపోయారు. క్రికెట్‌లో ఇవన్నీ సర్వ సాధారణమేనని అందరూ సర్దుకుపోయారు.

"Because he's the Knight #KKR deserves and the one they need right now" - Rinku Singh 😎#GTvKKR #TATAIPL #IPLonJioCinema | @KKRiders pic.twitter.com/b1QrN3fLjX

— JioCinema (@JioCinema) April 9, 2023