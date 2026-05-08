ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఢిల్లీలోని అరుణ్జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా శుక్రవారం 51వ మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తలప డుతున్నాయి.
టాస్ నెగ్గిన కేకేఆర్
టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఇరు జట్లు ఎలాంటి మార్పు లేకుండానే మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ముఖాముఖి పోరులో ఇరుజట్లు 34 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 19 సార్లు, 15 సార్లు కేకేఆర్ గెలిచింది. ఇక అరుణ్జైట్లీ స్టేడియంలో కేకేఆర్ 6 సార్లు, ఢిల్లీ 5 సార్లు విజయం సాధించాయి.
తుది జట్లు:
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్: అజింక్య రహానే(సి), అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ(w), కామెరాన్ గ్రీన్, రోవ్మన్ పావెల్, మనీష్ పాండే, రింకూ సింగ్, సునీల్ నరైన్, అనుకుల్ రాయ్, కార్తీక్ త్యాగి, వైభవ్ అరోరా, వరుణ్ చకరవర్తి
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: పాతుమ్ నిస్సాంక, కేఎల్ రాహుల్(w), నితీష్ రాణా, సమీర్ రిజ్వీ, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, అక్షర్ పటేల్(సి), అశుతోష్ శర్మ, విప్రజ్ నిగమ్, మిచెల్ స్టార్క్, లుంగి ఎన్గిడి, ముఖేష్ కుమార్
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్లు: రమణదీప్ సింగ్, ఫిన్ అలెన్, తేజస్వి దహియా, నవదీప్ సైనీ, టిమ్ సీఫెర్ట్
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్లు: కరుణ్ నాయర్, కుల్దీప్ యాదవ్, టి నటరాజన్, అభిషేక్ పోరెల్, డేవిడ్ మిల్లర్
🚨Toss update from Delhi🚨@kkriders won the toss and elected to bowl first against @DelhiCapitals
May 8, 2026