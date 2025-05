IPL 2025: ఈ పంత్‌ మనకొద్దు, పీకి పడేయండి సార్‌..! విసుగెత్తిపోయిన లక్నో అభిమానులు

ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ దారుణ ప్రదర్శన కొనసాగుతుంది. ఈ సీజన్‌లో అతను ఇప్పటివరకు ఆడిన 11 మ్యాచ్‌ల్లో ఒకే ఒక హాఫ్‌ సెంచరీ సాయంతో 128 పరుగులు (99.22 స్ట్రయిక్‌ రేట్‌తో) మాత్రమే చేశాడు. నిన్న (మే 4) పంజాబ్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో 17 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌ సాయంతో 18 పరుగులు చేసి అసాధారణ రీతిలో ఔటయ్యాడు.

అజ్మతుల్లా బౌలింగ్‌లో ముందుకు వచ్చి భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించగా.. బ్యాట్‌ ఓ పక్క, బంతి ఓ పక్క గాల్లోకి లేచాయి. శశాంక్‌ సింగ్‌ క్యాచ్‌ పట్టడంతో పంత్‌ నిరాశగా పెవిలియన్‌కు వెనుదిరిగాడు. పంత్‌ విచిత్ర రీతిలో ఔటైన అనంతరం లక్నో ఓనర్‌ సంజీవ్‌ గొయెంకా కూడా చాలా దిగాలుగా, కోపంగా కనిపించాడు.

ఈ పంత్‌ ఇక​ మారడా అన్నట్లు హావభావాలు పెట్టాడు. గొయెంకా ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ను సోషల్‌మీడియాలో అభిమానులు మీమ్స్‌గా వాడుకుంటున్నారు. గొయెంకా ఓపిక నశించింది. ఇక పంత్‌కు బడిత పూజే అంటూ కామెంట్స్‌ పెడుతున్నారు.

మరోవైపు పంత్‌ వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో లక్నో అభిమానులు విసుగెత్తిపోయారు. ఈ పంత్‌ మనకొద్దు, తక్షణమే జట్టు నుంచి తొలగించండంటూ లక్నో ఓనర్‌ సంజీవ్‌ గొయెంకాను అభ్యర్థిస్తున్నారు. పంత్‌పై రూ. 27 కోట్ల పెట్టుబడి సుద్ద దండగ అని​ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

If you were Sanjiv Goenka, what would you have done?



1. Release Rishabh Pant and invest 27cr into other players in auction



2. Release Rishabh Pant and and buy him back for a cheaper price



3. Reinvest 27 cr for another season? pic.twitter.com/xtPQ4jhOla

— Dinda Academy (@academy_dinda) May 4, 2025