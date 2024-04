ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 7) జరుగుతున్న మ్యాచ​్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ చరిత్ర సృష్టించింది. టీ20ల్లో ఒక్క వ్యక్తిగత హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా లేకుండా అత్యధిక టీమ్‌ స్కోర్‌ సాధించిన జట్టుగా రికార్డుల్లోకెక్కింది. 21 ఏళ్ల పొట్టి క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఏ జట్టు కనీసం హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా లేకుండా ఇంత భారీ స్కోర్‌ చేయలేదు. నేటి మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఒక్క హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా లేకుండా నిర్ణీత ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 234 పరుగులు చేసింది.

ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు టీ20ల్లో ఒక్క హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా లేకుండా అత్యధిక స్కోర్‌ రికార్డు ఆస్ట్రేలియా పేరిట ఉండింది. 2007లో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ ఒక్క హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా లేకుండా 221 పరుగులు చేసింది. ఆ మ్యాచ్‌లో అత్యధిక స్కోర్‌ 48 (గిల్‌క్రిస్ట్‌).

MUMBAI INDIANS SCORED THE HIGHEST T20 TOTAL IN HISTORY WITHOUT AN INDIVIDUAL FIFTY...!!! 💥 pic.twitter.com/2i6RsQ1vr2

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 7, 2024