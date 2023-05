IPL 2023: SRH Vs KKR Match Live Updates:

35 పరుగులకే మూడు వికెట్లు డౌన్‌

35 పరుగుల వద్ద కేకేఆర్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 20 పరుగులు చేసిన జేసన్‌ రాయ్‌ కార్తిక్‌ త్యాగి బౌలింగ్‌లో మయాంక్‌ అగర్వాల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

16 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన కేకేఆర్‌

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌కు ఆరంభంలోనే షాక్‌ తగిలింది. 16 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. మార్కో జాన్సన్‌ ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న కేకేఆర్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో హైదరాబాద్‌ వేదికగా 47వ మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌, కేకేఆర్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన కేకేఆర్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ప్లేయింగ్ XI): మయాంక్ అగర్వాల్, అభిషేక్ శర్మ, ఐడెన్ మార్క్రమ్ (కెప్టెన్‌), హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), హ్యారీ బ్రూక్, అబ్దుల్ సమద్, మార్కో జాన్సెన్, మయాంక్ మార్కండే, భువనేశ్వర్ కుమార్, కార్తీక్ త్యాగి, టి నటరాజన్

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (ప్లేయింగ్ XI): రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్(వికెట్‌ కీపర్‌), జాసన్ రాయ్, వెంకటేష్ అయ్యర్, నితీష్ రాణా(కెప్టెన్‌), ఆండ్రీ రస్సెల్, రింకూ సింగ్, సునీల్ నరైన్, శార్దూల్ ఠాకూర్, వైభవ్ అరోరా, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి

