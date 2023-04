IPL 2023: SRH Vs MI Match Live Updates

మార్క్రమ్‌ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌.. సూర్య(7) ఔట్‌

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో ముంబై మూడో ఇకెట​ కోల్పోయింది. మార్కో జాన్సెన్‌ బౌలింగ్‌లో షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నంలో మార్క్రమ్‌ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌తో వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ముంబై 12 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 95 పరుగులు చేసింది. గ్రీన్‌ 21, తిలక్‌ వర్మ క్రీజులో ఉన్నారు.

9 ఓవర్లలో ముంబై 69/1

9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ముంబై ఇండియన్స్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 69 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌ 25, కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ 15 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకముందు 28 పరుగులు చేసిన రోహిత్‌ శర్మ నటరాజన్‌ బౌలింగ్‌లో మార్క్రమ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

రోహిత్‌ శర్మ(28) ఔట్‌.. తొలి వికెట్‌ డౌన్‌

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 28 పరుగులు చేసిన రోహిత్‌ శర్మ నటరాజన్‌ బౌలింగ్‌లో మార్క్రమ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 41 పరుగులు చేసింది.

3 ఓవర్లలో ముంబై ఇండియన్స్‌ స్కోరెంతంటే?

మూడు ఓవర్లు ముగిసేసరికి ముంబై ఇండియన్స్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 28 పరుగులు చేసింది. రోహిత్‌ శర్మ 19, ఇషాన్‌ కిషన్‌ 8 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌ 25వ మ్యాచ్‌లో స‌న్ రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌, ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఎదురుప‌డుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. కాగా ఈ రెండు జట్లు ఓటములతోనే సీజన్‌ను ప్రారంభించాయి. ఆ త‌ర్వాత పుంజుకుని వరుస‌గా రెండు విజ‌యాలు నమోదు చేసిన ఇరుజ‌ట్లు హ్యాట్రిక్‌ విజ‌యంపై క‌న్నేశాయి.

