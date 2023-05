IPL 2023: Punjab Kings Vs Rajasthan Royals Match Live Updates

మూడో వికెట్‌ డౌన్‌.. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 46/2

17 పరుగులు చేసిన శిఖర్‌ ధావన్‌ ఆడమ్‌ జంపా బౌలింగ్‌లో ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. దీంతో పంజాబ్‌ 46 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 45 పరుగులు చేసింది. ధావన్‌ 17, లివింగ్‌స్టోన్‌ 6 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన పంజాబ్‌.. 3 ఓవర్లలో 30/1

రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. లాస్ట్‌ మ్యాచ్‌ సెంచరీ హీరో ప్రభ్‌సిమ్రన్‌ సింగ్‌(2 పరుగులు) బౌల్ట్‌ బౌలింగ్‌లో కాట్‌ అండ్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ మూడు ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 30 పరుగులు చేసింది. ధావన్‌ 16, అథర్వ టైడే 11 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం(మే 19న) ధర్మశాల వేదికగా 66వ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): శిఖర్ ధావన్ (కెప్టెన్‌), ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్, అథర్వ తైదే, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, సామ్ కుర్రాన్, జితేష్ శర్మ(వికెట్‌ కీపర్‌), షారుక్ ఖాన్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, రాహుల్ చాహర్, కగిసో రబడ, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ప్లేయింగ్ XI): యశస్వి జైస్వాల్, జోస్ బట్లర్, సంజు శాంసన్ (వికెట్‌ కీపర్‌/కెప్టెన్‌), దేవదత్ పడిక్కల్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రియాన్ పరాగ్, ఆడమ్ జంపా, ట్రెంట్ బౌల్ట్, నవదీప్ సైనీ, సందీప్ శర్మ, యుజ్వేంద్ర చాహల్

