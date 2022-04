ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 14) జరిగిన రసవత్తర పోరులో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 12 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో రోహిత్‌ సేనను మట్టికరిపించి పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానానికి ఎగబాకగా, ప్రస్తుత సీజన్‌లో వరుసగా ఐదో ఓటమిని చవిచూసిన ముంబై పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగు స్థానానికి పరిమితమైంది.

i missed this last night why is he like this😭 pic.twitter.com/AnlnoyZgOp

— m. (@idyyllliic) April 14, 2022