IPL 2022: పాట పాడిన సచిన్‌.. వైరల్ వీడియో

Sachin Tendulkar: సంగీతం అంటే చెవి కోసుకునే క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండ్కూలర్‌ తాజాగా ఓ పాట​ పాడారు. ఇదేదో ప్రొఫెషనల్‌గా రికార్డింగ్‌ స్టూడియోలో పాడిన పాట కాదండోయ్‌. సచిన్‌ తన ఐపీఎల్‌ సహచరుడు కిరణ్‌ మోరేతో కలిసి ముంబై నుంచి పూణే వెళ్తుండగా దారిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కావడంతో సరదాగా ఓ పాటను అందుకున్నాడు. తనకెంతో ఇష్టమైన హేమంత్ కుమార్‌ పాడిన పాపులర్‌ మరాఠి పాటను ఆయన హమ్‌ చేశాడు. సచిన్‌తో మోరే కూడా గొంతు కలిపాడు. వీరిద్దరు పాటను ఎంజాయ్‌ చేస్తూ రకరకాల హావభావాలను ప్రదర్శించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సచినే స్వయంగా ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేయగా, ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతోంది.

Stuck in traffic while heading to Pune.



Thought of listening to this lovely song! 🎶



मी डोलकर डोलकर डोलकर दर्याचा राजा…

पुण्याला करतोय ये जा… pic.twitter.com/jyCYKqjoPK

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 5, 2022