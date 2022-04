IPL 2022 DC Vs PBKS: ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ ఓపెనర్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆటగాడు డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ఐపీఎల్‌లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఒకే ఫ్రాంఛైజీ(ప్రత్యర్థి జట్టు)పై 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న రెండో ఆటగాడిగా రికార్డులకెక్కాడు. ఐపీఎల్‌-2022లో భాగంగా పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో బుధవారం(ఏప్రిల్‌ 20) జరిగిన మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ ఫీట్‌ నమోదు చేశాడు.

ఐపీఎల్‌ మెగా వేలంలో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ వార్నర్‌ను 6.25 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజా ఎడిషన్‌లో ఇప్పటి వరకు 4 మ్యాచ్‌లు ఆడిన వార్నర్‌ 191 పరుగులు సాధించాడు.అత్యధిక స్కోరు 66. ఇక పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో ఈ సీజన్‌లో మూడో అర్ధ శతకం నమోదు చేసిన ఈ ఢిల్లీ బ్యాటర్‌.. ఐపీఎల్‌లో 53వ హాఫ్‌ సెంచరీ సాధించాడు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో మొత్తంగా 60 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచిన వార్నర్‌ భాయ్‌.. పంజాబ్‌ జట్టుపై వెయ్యి పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు. తద్వారా ఒకే ప్రత్యర్థిపై అత్యధిక పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్న ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేరిపోయాడు. వార్నర్‌ కంటే ముందు రోహిత్‌ శర్మ కేకేఆర్‌(1018)పై ఈ ఘనత సాధించాడు.

ఐపీఎల్‌లో ఒకే ఫ్రాంఛైజీపై అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్లు

►రోహిత్‌ శర్మ- కేకేఆర్‌పై 1018 పరుగులు

►డేవిడ్‌ వార్నర్‌- పంజాబ్‌పై 1005 పరుగులు

►డేవిడ్‌ వార్నర్‌- కేకేఆర్‌పై 976 పరుగులు

►విరాట్‌ కోహ్లి- సీఎస్‌కేపై 949 పరుగులు

What a way to return to winning ways! 👏 👏@DelhiCapitals put up a dominant show & sealed a clinical 9⃣-wicket win over #PBKS. 👌 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/3MYNGBm7Dg#TATAIPL | #DCvPBKS pic.twitter.com/6YpYU4bh18

— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2022