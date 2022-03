ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా అందరికంటే ముందు సీఎస్‌కే తమ ప్రాక్టీస్‌ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. సూరత్‌ వేదికగా తమ క్యాంప్‌ను ప్రారంభించిన ధోని సేన అందుకు తగ్గట్టుగానే కసరత్తులు చేస్తోంది. ఇప్పటికే వయసు రిత్యా నలబైల్లోకి అడుగుపెట్టిన ధోనికి ఇదే చివరి ఐపీఎల్‌ అని అంతా భావిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే సీఎస్‌కే కూడా ధోనికి టైటిల్‌ అందించి ఘనమైన వీడ్కోలు ఇవ్వాలని భావిస్తోంది.ఈ నేపథ్యంలో ప్రాక్టీస్‌ సమయంలో ధోని సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు.

దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియోలో ధోని మూడు భారీ సిక్సర్లు సంధించాడు. లాంగాన్‌, లాంగాఫ్‌, స్ట్రెయిట్‌ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరి ప్రాక్టీస్‌లో దుమ్మురేపిన ధోని ఐపీఎల్‌లో ఏం చేస్తాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మార్చి 26 నుంచి కేకేఆర్‌, సీఎస్‌కే మధ్య జరగనున్న మ్యాచ్‌తో ఈ సీజన్‌ ఆరంభం కానుంది.

ఇక యూఏఈ వేదికగా జరిగిన 2020 ఐపీఎల్‌లో సీఎస్‌కే దారుణ ప్రదర్శనతో చివరి స్థానంలో నిలిచింది. ఆ యేడు సీఎస్‌కే చెత్త ప్రదర్శనపై అని వైపుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. అటు ఆటగాడిగా.. కెప్టెన్‌గా ధోని సత్తా తగ్గిపోయిదంటూ చురకలు అంటించారు. కానీ ఇవన్నీ సీఎస్‌కే పట్టించుకోకుండా 2021 సీజన్‌పైనే దృష్టి పెట్టింది. గతేడాది సీజన్‌ సగం మన దేశంలో.. ఆ తర్వాత కోవిడ్‌ కారణంగా రెండో అంచె పోటీలను యయూఏఈ వేదికగా జరిగింది. అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ సీఎస్‌కే.. ఫైనల్లో కేకేఆర్‌ను ఓడించి నాలుగోసారి టైటిల్‌ను గెలిచి సత్తా చాటింది.

That last six from Mahi 😍🔥 pic.twitter.com/j9puE06Lmp

— Sports Hustle (@SportsHustle3) March 8, 2022