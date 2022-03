IPL 2022: నెట్‌ బౌలర్‌ జన్మదిన వేడుకలను దగ్గరుండి జరిపించిన ధోని

ఐపీఎల్‌ 2022 సన్నాహకాల్లో భాగంగా సూరత్‌లోని ప్రాక్టీస్‌ క్యాంప్‌లో బిజీబిజీగా గడుపుతున్న చెన్నై సూప‌ర్‌కింగ్స్‌ జట్టు.. ఇవాళ (బుధవారం) ఫ్రాంచైజీ నెట్‌ బౌలర్‌ రాకీ బ‌ర్త్‌డే సెల‌బ్రేష‌న్స్‌ను ఘ‌నంగా నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలను జట్టు కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని దగ్గరుండి జరిపించాడు. నెట్‌ బౌలరే కదా అని చిన్నచూపు చూడకుండా ధోని దగ్గరుండి రాకీతో కేక్‌ కట్‌ చేయించి, తినిపించి హడావుడి చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్‌ ఆర్మీ సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా ప్రస్తుతం వైరలవుతోంది.

. @MSDhoni and team celebrates 'Net Bowler's' birthday in Surat camp 💛🦁 #WhistlePodu | #IPL2022 pic.twitter.com/VHndesiqVb

ఈ వీడియోలో ధోని కలుపుగోలుతనాన్ని చూసి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇందుకే ధోని భాయ్‌ ప్రతి ఒక్కరి మనసులను గెలుచుకుంటాడంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సాధార‌ణ నెట్ బౌల‌ర్ బ‌ర్త్ డే వేడుక‌ల‌ను ఇలా ఘ‌నంగా నిర్వ‌హించ‌డంపై సీఎస్‌కే యాజమాన్యంపై కూడా నెటిజన్లు ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. ఈ వేడుక‌ల్లో సీఎస్‌కే సీనియర్‌ ఆటగాడు అంబ‌టి రాయుడు కూడా పాల్గొన్నాడు.

That last six from Mahi 😍🔥 pic.twitter.com/j9puE06Lmp

— Sports Hustle (@SportsHustle3) March 8, 2022