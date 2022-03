మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ 2022లో భాగంగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా వెటరన్‌ పేసర్‌ ఝులన్‌ గోస్వామి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మహిళల ప్రపంచకప్‌ టోర్నీల్లో అత్యధిక వికెట్లు (40 వికెట్లు) తీసిన బౌలర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కింది. విండీస్‌ బ్యాటర్‌ అనిసా మహ్మద్‌ను ఔట్‌ చేయడం ద్వారా ఝులన్ ఈ ఘనత సాధించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఆస్ట్రేలియా బౌలర్‌ లిన్ ఫుల్‌స్టన్‌ (39 వికెట్లు)ను అధిగమించి వన్డే ప్రపంచకప్‌ టోర్నీల్లో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన క్రికెటర్‌గా అవతరించింది.

