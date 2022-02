VR Vanitha Announces Retirement: టీమిండియా మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ వి ఆర్ వ‌నిత అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు గుడ్‌బై చెప్పింది. ఈ మేర‌కు త‌న నిర్ణ‌యాన్ని సోమ‌వారం ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వెల్ల‌డించింది. క్రికెట్‌లోని అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి వైదొలుగుతున్న‌ట్లు 31 ఏళ్ల ఈ టీమిండియా ఓపెనింగ్ బ్యాట‌ర్‌ ప్ర‌క‌టించింది. టీమిండియాతో త‌న 12 ఏళ్ల ప్ర‌యాణాన్ని వ‌నిత త‌న ట్వీట్‌లో వివ‌రించింది. ఈ ప్ర‌యాణంలో త‌నకు స‌హ‌క‌రించిన వారంద‌రికీ ధ‌న్యావాదాలు తెలిపింది. దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లో కర్ణాట‌క‌, బెంగాల్ జ‌ట్ల‌కు ఆడిన వ‌నిత‌.. 2014 జ‌న‌వ‌రిలో భార‌త జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంత‌ర్జాతీయ కెరీర్‌లో 6 వ‌న్డేలు, 16 టీ20లు ఆడిన ఆమె.. ఓవ‌రాల్‌గా 300కు పైగా ప‌రుగులు సాధించింది.

And this lovely innings comes to an END ! pic.twitter.com/ZJw9ieXHSO

— Vanitha VR || ವನಿತಾ.ವಿ.ಆರ್ (@ImVanithaVR) February 21, 2022