కైల్‌ మేయర్స్‌(39) ఔట్‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన వెస్టిండీస్‌

►రెండో వన్డేలో ఇన్నింగ్స్‌ను ధాటిగా ఆరంభించిన విండీస్‌కు దీపక్‌ హుడా షాక్‌ ఇచ్చాడు. 39 పరుగులు చేసిన కైల్‌ మేయర్స్‌ హుడా బౌలింగ్‌లో కాట్‌ అండ్‌ బౌల్డ్‌గా వెనుదిరిగాడు. 11 ఓవర్లు ముగిసేసరికి విండీస్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 78 పరుగులు చేసింది. హోప్‌ 26, బ్రూక్స్‌ 11 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

ధాటిగా ఆడుతున్న వెస్టిండీస్‌

►టీమిండియాతో రెండో వన్డేలో వెస్టిండీస్‌ ధాటిగా ఆడుతుంది. 9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి వికెట్‌ నష్టపోకుండా 65 పరుగులు చేసింది. కైల్‌ మేయర్స్‌ 39, షెయ్‌ హోప్‌ 24 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. పిచ్‌ బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉండడంతో టీమిండియా బౌలర్లు వికెట్లు తీయడంలో విఫలమవుతున్నారు.

4 ఓవర్లలో వెస్టిండీస్‌ 24/0

►4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి వెస్టిండీస్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 24 పరుగులు చేసింది. కైల్‌ మేయర్స్‌ 14, షెయ్‌ హోప్‌ 10 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న వెస్టిండీస్‌

►టీమిండియా, వెస్టిండీస్‌ మధ్య రెండో వన్డే ఆసక్తికరంగా మొదలైంది. టాస్‌ గెలిచిన వెస్టిండీస్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఇక​ ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి.. మరొక మ్యాచ్‌ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకోవాలని టీమిండియా భావిస్తుండగా.. విండీస్‌ మాత్రం గెలిచి నిలబడాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఇక టీమిండియా తరపున ఆవేశ్‌ ఖాన్‌ వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేయనున్నాడు.

ఐదుగురు స్టార్‌ ఆటగాళ్లు లేకపోయినా... మరో వన్డే సిరీస్‌ విజయానికి భారత జట్టు బాటలు వేసుకుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో విండీస్‌పై స్వల్ప తేడాతో నెగ్గిన టీమిండియా కరీబియన్‌ పర్యటనలో వరుసగా రెండో సిరీస్‌ గెలుచుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది. సొంతగడ్డపై కొద్ది రోజుల క్రితమే బంగ్లాదేశ్‌కు సిరీస్‌ అప్పగించిన వెస్టిండీస్‌ మరో సిరీస్‌ కోల్పోరాదంటే తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది.

వెస్టిండీస్: షెయ్ హోప్(వికెట్‌ కీపర్‌), బ్రాండన్ కింగ్, షమర్ బ్రూక్స్, కైల్ మేయర్స్, నికోలస్ పూరన్(కెప్టెన్‌), రోవ్‌మన్ పావెల్, అకేల్ హోసేన్, రొమారియో షెపర్డ్, అల్జారీ జోసెఫ్, జేడెన్ సీల్స్, హేడెన్ వాల్ష్

భారత్: శిఖర్ ధావన్(కెప్టెన్‌), శుభమన్ గిల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, సంజు శాంసన్(వికెట్‌ కీపర్‌), దీపక్ హుడా, అక్షర్ పటేల్, శార్దూల్ ఠాకూర్, మహ్మద్ సిరాజ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, అవేష్ ఖాన్

