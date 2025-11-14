IND vs SA 1st Test Live Updates: కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా తొలి టెస్టులో భారత్-దక్షిణాఫ్రికా జట్లు తలపడుతున్నాయి.
సౌతాఫ్రికా తొలి వికెట్ డౌన్..
57 పరుగుల వద్ద సౌతాఫ్రికా తొలి వికెట్ను కోల్పోయింది. 23 పరుగులు చేసిన ర్యాన్ రికెల్టన్..జస్ప్రీత్ బుమ్రా బౌలింగ్లో క్లీన్ బౌల్డయ్యాడు. క్రీజులోకి వియాన్ ముల్డర్ వచ్చాడు.
5 ఓవర్లకు సౌతాఫ్రికా స్కోరెంతంటే?
5 ఓవర్లు ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో వికెట్ నష్టపోకుండా 18 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో ఓపెనర్లు ర్యాన్ రికెల్టన్( మార్క్రమ్(0),
భారత్-సౌతాఫ్రికా మధ్య రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ సమరం షురూ అయింది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా తొలి టెస్టు ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బావుమా తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు.
ఈ మ్యాచ్కు సఫారీ స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ కగిసో రబాడ దూరమయ్యాడు. అతడి స్ధానంలో బాష్ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా ఇద్దరు స్పెషలిస్ట్ వికెట్ కీపర్లతో బరిలోకి దిగింది. స్టార్ వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
అదేవిధంగా సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ధ్రువ్ జురెల్కు సైతం ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కింది. అక్షర్ పటేల్ కూడా కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. కాగా ఇరు జట్లు కూడా ఇద్దరు ఫాస్ట్ బౌలర్లతో మాత్రమే ఆడుతున్నాయి.
తుది జట్లు
దక్షిణాఫ్రికా : ఐడెన్ మార్క్రామ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బావుమా(కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, కైల్ వెర్రెయిన్(వికెట్ కీపర్), సైమన్ హార్మర్, మార్కో జాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్
భారత్: యశస్వి జైస్వాల్, కెఎల్ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్