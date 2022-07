India tour of West Indies, 2022: వెస్టిండీస్‌తో వన్డే పోరుకు టీమిండియా సిద్ధమైంది. ట్రినిడాడ్‌లోని క్వీన్స్‌ పార్క్‌ ఓవల్‌ వేదికగా ఇరు జట్ల మధ్య తొలి వన్డే శుక్రవారం జరుగనుంది. విజయంతో ఈ సిరీస్‌ను ఆరంభించి విండీస్‌పై జైత్రయాత్రను కొనసాగించాలని భారత జట్టు భావిస్తుండగా.. సొంతగడ్డపై తమకున్న చెత్త రికార్డును చెరిపేసుకోవాలని పూరన్‌ బృందం పట్టుదలగా ఉంది.

