India tour of West Indies, 2022: వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో భాగంగా పలువురు టీమిండియా యువ బ్యాటర్లకు వన్డే జట్టులో చోటు దక్కింది. భారత జట్టు రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, ఇతర కీలక బ్యాటర్లు విరాట్‌ కోహ్లి, రిషభ్‌ పంత్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా తదితరులకు విశ్రాంతినిచ్చిన నేపథ్యంలో.. ఈ సిరీస్‌ ద్వారా తామేంటో నిరూపించుకునే అవకాశం దొరికింది.

ఇక పాకిస్తాన్‌ పర్యటనలో, స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్‌ చేతిలో చిత్తై డీలా పడిన విండీస్‌ను.. ఓడించడం శిఖర్‌ ధావన్‌ సారథ్యంలోని టీమిండియాకు పెద్ద కష్టమేమీ కాదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే, మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో భారత్‌ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతున్నా.. టీమిండియా యువ బాట్యర్లకు ఈ ముగ్గురు విండీస్‌ బౌలర్లను ఎదుర్కోవడం అంత తేలికేమీ కాదు.

Gearing up for ODI No.1 against the West Indies 💪

Here's @ShubmanGill giving a lowdown on #TeamIndia's 🇮🇳 first net session in Trinidad 🇹🇹#WIvIND

