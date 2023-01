India vs Sri Lanka, 2nd T20I - Rahul Tripathi: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టాలన్న భారత బ్యాటర్‌ రాహుల్‌ త్రిపాఠి కల 31 ఏళ్ల వయసులో నెరవేరింది. స్వదేశంలో శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపికైన ఈ రైట్‌ హ్యాండ్‌ బ్యాటర్‌... గురువారం నాటి రెండో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా అరంగేట్రం చేశాడు.

గత కొన్నాళ్లుగా వివిధ సిరీస్‌లకు ఎంపికైనప్పటికీ పుణె వేదికగా లంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తుది జట్టులో అతడు చోటు దక్కించుకోగలిగాడు. సంజూ శాంసన్‌ మోకాలి గాయంతో దూరం కావడంతో త్రిపాఠి అరంగేట్రానికి లైన్‌ క్లియర్‌ అయింది.

Congratulations to Rahul Tripathi who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia 🇮🇳👏#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/VX1y83nOsD

— BCCI (@BCCI) January 5, 2023