KL Rahul Conducts First Team Meeting Ahead Of ODI Series: దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 1-2తేడాతో టెస్ట్‌ సిరీస్‌ను కోల్పోయిన టీమిండియా.. ఈనెల 19 నుంచి ప్రారంభంకానున్న మూడు వన్డేల సిరీస్‌ కోసం సన్నాహాలను మొదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో హెడ్‌ కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌, తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఆధ్వర్యంలో ప్రాక్టీస్‌ సెషన్లను ప్రారంభించింది.

