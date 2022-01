Ashes Series: యాషెస్ సిరీస్‌ 2021-22లో ఇంగ్లండ్‌ను 4-0 తేడాతో మట్టికరిపించిన అనంతరం, ఆతిధ్య ఆస్ట్రేలియా చేసుకున్న గెలుపు సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. అయితే, ఈ సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న ఓ సన్నివేశం ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. హోబర్ట్ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన ఐదో టెస్ట్‌లో ఆసీస్‌ 146 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయం అనంతరం ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు షాంపేన్ బాటిల్లతో వేదికపై రచ్చ రచ్చ చేస్తుండగా, ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం అందరినీ కట్టి పడేసింది.

Pat Cummins realizing that Khawaja had to stand away because of the alcohol so he tells his team to put it away and calls Khawaja back immediately. A very small but a very beautiful gesture❤️pic.twitter.com/KlRWLprbWM

— Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) January 16, 2022