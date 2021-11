IND vs NZ 1st T20 2021: Deepak Chahar Asks About His Fiancee to His Sister Malti During Match Video Goes Viral: ఎక్కడున్నా సరే.. ఏం చేస్తున్నా సరే.. నచ్చిన నెచ్చెలి పరిసరాల్లో ఉంటే ప్రేమికుడి దృష్టి ఆమెపైకి మళ్లడం సహజం. ఒకవేళ తను కనిపించకపోతే.. పక్కనే ఉన్న వాళ్లను ఆరా తీసి మరీ ఆచూకీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు.. టీమిండియా క్రికెటర్‌ దీపక్‌ చహర్‌ కూడా అదే పని చేశాడు మరి! సోదరి మాలతీ చహర్‌తో కలిసి మ్యాచ్‌ చూడటానికి వచ్చిన జయా భరద్వాజ్‌ కనిపించకపోయే సరికి కాస్త నిరాశ పడ్డాడు.

వెంటనే.. ‘‘తను ఎక్కడ ఉంది’’ అంటూ అక్కను ఆరా తీశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను మాలతీ చహర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు దీపక్‌ చహర్‌ను ఉద్దేశించి ఫన్నీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ‘‘పాపం దీపక్‌.. కాబోయే భార్య కోసం ఎలా ఆరా తీస్తున్నాడో చూడండి’’ అంటూ సరదా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.. న్యూజిలాండ్‌తో జైపూర్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో ఈ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది.

కాగా సొంత మైదానంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో భాగంగా తుదిజట్టులో దీపక్‌ చహర్‌ చోటు దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. 42 పరుగులు ఇచ్చి కేవలం ఒకే ఒక్క వికెట్‌ తీశాడు. కివీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో టాప్‌ స్కోరర్‌ మార్టిన్‌ గప్టిల్‌ను పెవలియన్‌కు చేర్చాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ సేన 5 వికెట్ల తేడాతో జయభేరి మోగించింది. ఇక ఐపీఎల్‌-2021 రెండో అంచె సందర్భంగా యూఏఈలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఆటగాడు తన ప్రేయసి జయకు ప్రపోజ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలోనే ఈ జంట పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

చదవండి: Ind Vs Nz 1st T20- Deepak Chahar: రోహిత్‌ భయ్యాతో మాట్లాడాను.. ‘హోం గ్రౌండ్‌’లో ఓపెనర్‌గా దిగుతా